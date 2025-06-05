Глушаков: Нигерия навяжет борьбу и получится интересный матч

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
«На бумаге сборная Нигерии — один из сильнейших соперников для России за время отстранения. Но надо смотреть, какой состав приехал. Я просто не углублялся. Однако Нигерия — это в любом случае хорошая сборная.
Там много футболистов, которые играют и в российском, и европейских чемпионатах. Это точно лучше какой-нибудь Кубы или Гренады. Думаю, будет конкурентный футбол, Нигерия навяжет борьбу и получится интересный матч», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».
Матч состоится в пятницу, 6 июня, и начнется в 20:00 мск.