Глушаков: Нигерия навяжет борьбу и получится интересный матч

Известный российский экс-футболиствысказался о предстоящем поединке между сборными России и Нигерии.

«На бумаге сборная Нигерии — один из сильнейших соперников для России за время отстранения. Но надо смотреть, какой состав приехал. Я просто не углублялся. Однако Нигерия — это в любом случае хорошая сборная.

Там много футболистов, которые играют и в российском, и европейских чемпионатах. Это точно лучше какой-нибудь Кубы или Гренады. Думаю, будет конкурентный футбол, Нигерия навяжет борьбу и получится интересный матч», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Матч состоится в пятницу, 6 июня, и начнется в 20:00 мск.