Источник: «Комо» не желает отпускать Фабрегаса в «Интер»

не желает расставаться с главным тренером, об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба из Ломбардии не меняет свою позицию и настаивает на сохранении испанского специалиста. Переход возможен лишь в том случае, если Фабрегас заявит о желании присоединиться к «Интеру».

В свою очередь, испанский специалист встретился в среду со спортивным директором миланского клуба Пьеро Аузилио в Лондоне.

Фабрегас остается основным кандидатом на пост главного тренера «нерадзурри» после ухода Симоне Индзаги из клуба.

В качестве резервных вариантов рассматриваются главный тренер «Дженоа» Патрик Вийера и наставник «Пармы» Кристиан Киву. Оба ранее играли за миланский клуб.