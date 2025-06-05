ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамиль ГазизовШамиль Газизов: Когда я пришел, «Спартак» находился на седьмом месте, а когда уходил — делили первое-второе
  • 00:04
    • Португалия обыграла Германию и пробилась в финал Лиги наций
  • 23:23
    • Официально: Делап стал игроком «Челси»
  • 19:22
    • Синнер легко обыграл Бублика и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Источник: «Комо» не желает отпускать Фабрегаса в «Интер»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Комо Интер
    «Комо» не желает расставаться с главным тренером Сеском Фабрегасом, об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

    Сеск Фабрегас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сеск Фабрегас

    По информации источника, руководство клуба из Ломбардии не меняет свою позицию и настаивает на сохранении испанского специалиста. Переход возможен лишь в том случае, если Фабрегас заявит о желании присоединиться к «Интеру».

    В свою очередь, испанский специалист встретился в среду со спортивным директором миланского клуба Пьеро Аузилио в Лондоне.

    Фабрегас остается основным кандидатом на пост главного тренера «нерадзурри» после ухода Симоне Индзаги из клуба.

    В качестве резервных вариантов рассматриваются главный тренер «Дженоа» Патрик Вийера и наставник «Пармы» Кристиан Киву. Оба ранее играли за миланский клуб.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли Испания и Франция определить победителя за 90 минут?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Завоюет ли Узбекистан путёвку на ЧМ-2026?
  • ОАЭ — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Соболенко обыграет Свентек и впервые выйдет в финал Ролан Гаррос?
  • Соболенко — Свентек. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ОАЭ — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Соболенко — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Парагвай — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КНДР — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эквадор — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жакмо — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Джойнт — Чирико
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры