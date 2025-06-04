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    Козлов: Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна

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    Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов оценил свою игру в прошедшем сезоне.

    Данила Козлов — полузащитник «Краснодара»
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    Данила Козлов — полузащитник «Краснодара»

    «Личные итоги сезона? Конечно, хотелось большего, но в любом случае результат команды стоит выше всего, а результат команды был хороший, поэтому и сезон можно назвать хорошим. Если брать индивидуально, то хотелось от себя большего. Это выбор тренера в первую очередь. Наверное, не показал того, что нужно было для команды в концовке. Надо выигрывать конкуренцию, стараться это сделать у Сперцяна. Понятно, что это тяжело, но к этому надо стремиться, не ждать, когда место само придет.

    Наверное, какие‑то требования еще непонятны, потому что в сезоне было три позиции, на которых я играл, тяжело было переключаться. Наверное, это не получилось, и к концу сезона уже было непонятно, какая позиция, каждый раз была разная. В этом причина, но я мог больше, и все вопросы я задаю себе», — сказал Козлов «Матч ТВ».

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