Козлов: Надо выигрывать конкуренцию у Сперцяна

Полузащитникоценил свою игру в прошедшем сезоне.

«Личные итоги сезона? Конечно, хотелось большего, но в любом случае результат команды стоит выше всего, а результат команды был хороший, поэтому и сезон можно назвать хорошим. Если брать индивидуально, то хотелось от себя большего. Это выбор тренера в первую очередь. Наверное, не показал того, что нужно было для команды в концовке. Надо выигрывать конкуренцию, стараться это сделать у Сперцяна. Понятно, что это тяжело, но к этому надо стремиться, не ждать, когда место само придет.

Наверное, какие‑то требования еще непонятны, потому что в сезоне было три позиции, на которых я играл, тяжело было переключаться. Наверное, это не получилось, и к концу сезона уже было непонятно, какая позиция, каждый раз была разная. В этом причина, но я мог больше, и все вопросы я задаю себе», — сказал Козлов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.