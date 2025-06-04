Кварацхелия попал в топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal

Хвича Кварацхелия Фото: globallookpress.com
В десятку лучших вошел грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, занявший седьмую строчку. Также в топ-10 оказались его конкуренты из «ПСЖ» — Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.
Лидирует в списке форвард парижан Усман Дембеле. Второе место занимает молодой талант «Барселоны» Ламин Ямаль, а замыкает тройку претендентов нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
В числе других номинантов — Килиан Мбаппе, который теперь выступает за мадридский «Реал», хавбек «Барселоны» Педри и нападающий «Баварии» Харри Кейн.