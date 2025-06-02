Сборная Венесуэлы может провести матч со сборной России в 2026 году

Футбольная федерация Венесуэлы прокомментировала возможность проведения товарищеского матча своей сборной с командой России.

«В этом году матч со сборной России невозможен из-за календаря отборочных игр к чемпионату мира. Однако потенциально товарищеский матч со сборной России может состояться в следующем году, перед чемпионатом мира в США», — цитирует представитель Футбольной федерации Венесуэлы в интервью Sport24.

У сборной России запланированы два товарищеских матча в рамках июньского учебно-тренировочного сбора: 6 июня в московских «Лужниках» россияне сыграют с Нигерией, а 10 июня в Минске — с Белоруссией.