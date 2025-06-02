Мусаев: Перед сезоном мы нацеливались на второе-шестое место

Главный тренервысказался о том, какая задача стояла перед командой перед началом сезона.

«Перед началом чемпионата мы разговаривали с Сергеем Николаевичем: "Меня наверняка будут спрашивать о цели на сезон. Как отвечать?" Галицкий объяснил: "Цель определяет бюджет. У нас — шестой". При этом мы понимали, что нам по силам места со второго по шестое. У "Зенита" больше возможностей, мы, "Спартак", ЦСКА, "Динамо", "Локомотив" были примерно равны, так что попадание в тройку считалось бы хорошим результатом», — приводит слова Мусаева Sports.ru.

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Напомним, что в итоге «Краснодар» на одно очко опередил «Зенит» и стал чемпионом России.