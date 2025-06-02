Левандовский — о поражении от «Интера» в ЛЧ: Мы были лучше как команда, но чего-то не хватало

Нападающийвысказался о поражении своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против

«Было бы здорово, конечно. Мы видели, например, игру с "Интером". Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч, то отправились бы в Мюнхен (на финал). Однако в итоге мы проиграли, пропустив два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда, но чего-то не хватало.

Победа в Лиге чемпионов — цель для каждого футболиста. Если нам повезет, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу. Однако сейчас рано это обсуждать», — сказал Левандовский Mundo Deportivo.

Напомним, что в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Барселону» со счетом 4:3.