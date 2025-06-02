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    Левандовский — о поражении от «Интера» в ЛЧ: Мы были лучше как команда, но чего-то не хватало

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался о поражении своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера».

    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»
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    Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны»

    «Было бы здорово, конечно. Мы видели, например, игру с "Интером". Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч, то отправились бы в Мюнхен (на финал). Однако в итоге мы проиграли, пропустив два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда, но чего-то не хватало.

    Победа в Лиге чемпионов — цель для каждого футболиста. Если нам повезет, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу. Однако сейчас рано это обсуждать», — сказал Левандовский Mundo Deportivo.

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