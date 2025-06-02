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    Глебов — о будущем Гусева в «Динамо»: Будет так, как решит руководство

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    Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов прокомментировал ситуацию с будущим Ролана Гусева на посту главного тренера клуба.

    Ролан Гусев
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    Ролан Гусев

    «Что касается будущего Ролана Гусева, то как решит руководство, так и будет. От моего желания или нежелания ничего не изменится. С ним все хорошо, он достаточно уверенный в себе. Поэтому думаю, что, может быть, у него и будет шанс поработать», — цитирует Глебова «Чемпионат».

    Гусев исполнял обязанности наставника после отставки Марцела Лички в начале мая. Московское «Динамо» по итогам сезона заняла 5-е место в Российской Премьер-лиге, набрав 56 очков в 30 матчах.

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