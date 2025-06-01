Агент Барбоза: Пиняев и Батраков могут играть в любой европейской лиге

Португальский агенвысказался о возможном переходев европейский клуб.

«Тут надо понимать, насколько "Локомотив" заинтересован в их продаже. Конечно, по таланту они могут играть в любом европейском чемпионате. И в этом смысле мы можем сказать, что они готовы. Хотя, на мой взгляд, им было бы неплохо еще минимум на один год остаться играть в Локомотиве», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков провел 37 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. На счету Пиняева 38 матчей во всех турнирах, 11 голов и восемь ассистов.