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    Агент Барбоза: Пиняев и Батраков могут играть в любой европейской лиге

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    Португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе Сергея Пиняева и Алексея Батракова в европейский клуб.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Тут надо понимать, насколько "Локомотив" заинтересован в их продаже. Конечно, по таланту они могут играть в любом европейском чемпионате. И в этом смысле мы можем сказать, что они готовы. Хотя, на мой взгляд, им было бы неплохо еще минимум на один год остаться играть в Локомотиве», — цитирует Барбозу «Матч ТВ».

    В текущем сезоне Батраков провел 37 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. На счету Пиняева 38 матчей во всех турнирах, 11 голов и восемь ассистов.

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