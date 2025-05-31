Зорин: Чувствуется облегчение, что смогли выполнить задачу

Полузащитникподелился ощущениями после победы своей команды над(2:0) в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ.

«Чувствуется облегчение, что смогли выполнить задачу. Боролись до последних минут второго матча. Повторюсь, после забитого гола вздохнул с облегчением.

Эпизод с голом? Ребята могли отдать мне несколько раз на линию штрафной, но отдали только на последней минуте матча. Ударил в касание, мяч летел медленно, потом посмотрел и всё — буря эмоций», — приводит слова Зорина «Матч ТВ».

Зорин забил второй гол своей команды в компенсированное время и принес победу «Ахмату» над «Уралом» в противостоянии с общим счетом 3:2 (1:2 в гостях и 2:0 дома).