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    «Атлетико» намерен подписать Лангле на постоянной основе

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    Мадридский «Атлетико» хочет заполучить в свои ряды 29-летнего Клемана Лангле на постоянной основе.

    Клеман Лангле
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    Клеман Лангле

    Сейчас французский защитник выступает за «матрасников» на правах аренды и в минувшем сезоне был игроком основного состава.

    В настоящее время Лангле и каталонский клуб ведут переговоры о расторжении контракта, действующего до 2026 года. Главным препятствием является высокая зарплата футболиста, сейчас он получает 16 млн евро за сезон.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» настаивает на расторжении контракта Лангле с «Барселоной» и намерен выкупать его трансфер. В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча в Примере.

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