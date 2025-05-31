«Атлетико» намерен подписать Лангле на постоянной основе

Мадридскийхочет заполучить в свои ряды 29-летнегона постоянной основе.

Сейчас французский защитник выступает за «матрасников» на правах аренды и в минувшем сезоне был игроком основного состава.

В настоящее время Лангле и каталонский клуб ведут переговоры о расторжении контракта, действующего до 2026 года. Главным препятствием является высокая зарплата футболиста, сейчас он получает 16 млн евро за сезон.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» настаивает на расторжении контракта Лангле с «Барселоной» и намерен выкупать его трансфер. В прошлом сезоне защитник сыграл 23 матча в Примере.