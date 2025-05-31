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    Гуллит считает Ямаля главным претендентом на «Золотой мяч»

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    Экс-футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит поделился мнением о главном претенденте на «Золотой мяч».

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    «Наиболее сложный момент заключается в том, что "Золотой мяч" обычно вручают по итогам финала Лиги чемпионов, но в этот раз всё может оказаться иначе.

    Ямаль продемонстрировал невероятный и потрясающий уровень игры. За него могут проголосовать ещё и из-за того, что он хороший человек. Дело не только в титулах и в том, как ты действуешь на поле, но и в том, как ты себя преподносишь. У Ямала этого немного больше, чем у тех, кто сыграет (в финале Лиги чемпионов)», — сказал Гуллит beIN Sports.

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    • В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 55 матчей, забил 18 голов и сделал 25 голевых передач.

    Сегодня, 31-го мая в 22:00 мск состоится финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Интером». Прогноз на эту встречу можно посмотреть по этой ссылке.

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