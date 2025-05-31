«Ахмат» и «Урал» объявили стартовые составы на ответную игру за право выступать в РПЛ

Грозненскийи екатеринбургскийназвали стартовые составы на ответный матч за право выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Милош Шатара, Турпал‑Али Ибишев, Арсен Адамов, Дарко Тодорович, Силва Исмаэл, Владислав Камилов, Амин Талал, Максим Самородов, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе.

«Урал»: Алексей Мамин (вратарь), Егор Филипенко (капитан), Мингиян Бевеев, Владислав Малькевич, Силвие Бегич, Андрей Егорычев, Мартин Секулич, Юрий Железнов, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Илья Ишков.

Стартовый свисток матча прозвучит в 19:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.