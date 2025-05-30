Радимов: Думаю, что у «Динамо» заранее была договоренность с Карпиным

Бывший футболист «Зенита»высказался о возможном назначениина пост главного тренера

«У Карпина ноль титулов, у "Динамо", по большому счету, тоже ноль титулов. Просто, если сложить, то и тому, и тем пора что‑то выиграть. Если сейчас это не сделать, то когда еще?

Что касается того, что Карпин берет много на себя, то я думаю, что на берегу сядут руководители клуба и договорятся, у кого какая зона ответственности. Не будет такого, как у Марцела Лички. У него всю весну не было доверия, руководство с ним практически не контактировало, совершенно его не защищали, когда пошли разговоры о приглашении Карпина. Венцом всего этого стало увольнение Лички за три‑четыре тура до конца чемпионата. Я думаю, что уже тогда была договоренность с Карпиным», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По информации СМИ, Карпин близок к подписанию контракта с «Динамо» сроком на три года, и клуб готов пойти на совмещение его работы с постом тренера сборной.

Ожидается, что официальное объявление может быть сделано 10 июня.