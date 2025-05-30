Гасперини встретился с руководством «Ромы»

Джан Пьеро Гасперини (справа) и Клаудио Раньери, возглавлявший «Рому» в этом сезоне Фото: globallookpress.com
В качестве доказательства этого факта были выложены фотоснимки в одном из ресторанов.
Как сообщает источник, переговоры состоялись в позитивном ключе, но есть разногласия по нескольким пунктам. В итоге, стороны взяли несколько дней на размышление.
Ранее стало известно, что Гасперини собирается уйти из «Аталанты» летом, а «Рома» одно из возможных его трудоустройств.
67-летний специалист возглавляет бергамасков с 2016 года. В минувшем сезоне его команда финишировала третьей в Серии А с 74 очками.