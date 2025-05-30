ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир СтогниенкоВладимир Стогниенко: На финише сезона «Интер» выглядит уставшим
  • 08:53
    • Конте останется тренером «Наполи»
    Все новости спорта

    Гасперини встретился с руководством «Ромы»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Рома Аталанта
    Изданию Sky Sport стало известно о встрече главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини и руководства «Ромы».

    Джан Пьеро Гасперини (справа) и Клаудио Раньери, возглавлявший «Рому» в этом сезоне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джан Пьеро Гасперини (справа) и Клаудио Раньери, возглавлявший «Рому» в этом сезоне

    В качестве доказательства этого факта были выложены фотоснимки в одном из ресторанов.

    Как сообщает источник, переговоры состоялись в позитивном ключе, но есть разногласия по нескольким пунктам. В итоге, стороны взяли несколько дней на размышление.

    Ранее стало известно, что Гасперини собирается уйти из «Аталанты» летом, а «Рома» одно из возможных его трудоустройств.

    Календарь и таблица Серии А

    67-летний специалист возглавляет бергамасков с 2016 года. В минувшем сезоне его команда финишировала третьей в Серии А с 74 очками.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас неприятно удивит в матче с Джумхуром?
  • Джумхур — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Хачанов и Пол устроят еще одно шоу?
  • Хачанов — Пол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Галатасарай» завершит сезон убедительной победой
  • «Галатасарай» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.35
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джумхур — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хачанов — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Галатасарай — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Гамба Осака — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Плант — Ресендиз
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чарло — Ламанна
  • Бои
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ястремская — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры