Сперцян может перейти в «Лидс»

, полузащитник и капитан, может вскоре оказаться в числе потенциальных новичков европейских клубов.

По информации журналиста и инсайдера Грача Хачатряна, опубликованной в соцсети X, одним из претендентов на армяно-российского футболиста является английский «Лидс».

На текущий момент «Краснодар» не получал официальных предложений о трансфере.

В прошедшем сезоне Спецрян провел за «Краснодар» 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 млн евро.