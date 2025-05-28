Сперцян может перейти в «Лидс»

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
По информации журналиста и инсайдера Грача Хачатряна, опубликованной в соцсети X, одним из претендентов на армяно-российского футболиста является английский «Лидс».
На текущий момент «Краснодар» не получал официальных предложений о трансфере.
В прошедшем сезоне Спецрян провел за «Краснодар» 35 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 20 млн евро.