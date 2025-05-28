Гасперини может покинуть «Аталанту» в ближайшее время

Наставник «Аталанты»может покинуть тренерский пост в ближайшее время.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, опытный специалист из Италии сообщил руководству бергамасского клуба о своем намерении завершить сотрудничество.

Ожидается, что окончательное решение будет принято на этой неделе, если не возникнет неожиданных препятствий в переговорах между сторонами.

Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. За время его работы команда добилась серьезных успехов: трижды заняла третье место в чемпионате Италии и в 2024 году одержала победу в Лиге Европы.