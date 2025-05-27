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    Шишкин: Судьба наградила Галицкого за все, что он делает

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    Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал чемпионский титул «Краснодара».

    Роман Шишкин
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    Роман Шишкин

    «Так сложилось, что я пару сезонов провёл в "Краснодаре". Я рад! Там многие ребята, с которыми я ещё играл: Юра Газинский, Федя Смолов, Серёга Петров. Молодые, которые тогда ещё только начинали, — например, Эдик Сперцян. Я бы хотел отметить всех, начиная с обслуживающего персонала, который работает там годами, заканчивая тренерским штабом. Я работал с ними и при них же уходил, работал с тем же Мусаевым. Знаю, как они работают, какие они профессионалы. Многие не видят многолетние труды, которые сейчас воплотились в чемпионство.

    Всё это под куполом Сергея Николаевича Галицкого, за которого я тоже рад. Думаю, судьба наградила его за всё, что он делает и будет продолжать делать. Это лимитированная история для нашего футбола, которая не факт, что повторится. Но есть фраза, что добро всегда вознаграждается. Галицкий — ярчайший пример. В России большое количество болельщиков даже не "Краснодара" рады тому, что произошло на прошлой неделе. Только положительные эмоции», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Краснодар» впервые в истории смог завоевать золотые медали.

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