Селюк: Думаю, «Химки» успеют рассчитаться до разбирательства ФИФА

Агентвысказался о ситуации с задолженностью в

«Идет позитивное движение. "Химки" хотят закрыть долги. Хорошо, что так происходит, это правильно. Лицензия для "Химок"? А чего возмущаться? По спортивному принципу клуб остался в премьер-лиге. Да, есть задолженность, но такое было и у "Барселоны".

"Химкам" придут деньги по спонсорским контрактам, все это расписывается на долги. Допускаю, что клубу могут дать лицензию с ограничением на покупку игроков. Тогда все деньги будут идти на оплату долга. Думаю, "Химки" успеют рассчитаться до разбирательства ФИФА», — цитирует Селюка «Спорт-Экспресс».

«Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, однако пока что не смогли пройти лицензирование на следующий сезон РПЛ.