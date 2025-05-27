Бышовец назвал фактор, благодаря которому «Краснодар» стал чемпионом России

Бывший тренер сборной Россииподелился мыслями по поводу победыв РПЛ.

«"Краснодар" в последние годы был близок к чемпионству. Занимал третье место, выходил в финал Кубка. С каждым годом это было близко к реальности. Этот сезон команда провела стабильнее, а главное, что решающие матчи, в том числе с "Динамо", сыграла на должном уровне. Такая чемпионская уверенность была главным фактором. Такой исход логичен, связан с приобретением игры, ее организацией. Это и стало решающим моментом», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала за 30 туров 67 очков, обогнав «Зенит» (66) на 1 балл.