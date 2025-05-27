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    Бышовец назвал фактор, благодаря которому «Краснодар» стал чемпионом России

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями по поводу победы «Краснодара» в РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «"Краснодар" в последние годы был близок к чемпионству. Занимал третье место, выходил в финал Кубка. С каждым годом это было близко к реальности. Этот сезон команда провела стабильнее, а главное, что решающие матчи, в том числе с "Динамо", сыграла на должном уровне. Такая чемпионская уверенность была главным фактором. Такой исход логичен, связан с приобретением игры, ее организацией. Это и стало решающим моментом», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» по итогам сезона-2024/2025 впервые в своей истории стал чемпионом России. Команда Мурада Мусаева набрала за 30 туров 67 очков, обогнав «Зенит» (66) на 1 балл.

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