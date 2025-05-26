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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    Испания назвала состав на решающие матчи Лиги наций

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    Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом де ла Фуэнте определился со списком игроков, которые сыграют в решающих матчах Лиги наций. Всего в нем 26 футболистов и 15 клубов.

    Луис де ла Фуэнте
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    Луис де ла Фуэнте

    Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

    Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Дин Хейсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

    Полузащитники: Мартин Субименди, Гави, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Иско, Фермин Лопес.

    Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Самуэль Агехова.

    В полуфинале турнира Испания сыграет с Францией (5 июня). Победитель пары сыграет в финале с Германией или с Португалией 8 июня.

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