Испания назвала состав на решающие матчи Лиги наций

Тренерский штаб сборной Испании во главе сопределился со списком игроков, которые сыграют в решающих матчах Лиги наций. Всего в нем 26 футболистов и 15 клубов.

Вратари: Унай Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро.

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Дин Хейсен, Робин Ле Норман, Пау Кубарси, Дани Вивиан, Марк Кукурелья, Алекс Гримальдо.

Полузащитники: Мартин Субименди, Гави, Микель Мерино, Фабиан Руис, Педри, Даниэль Ольмо, Алекс Баэна, Иско, Фермин Лопес.

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Самуэль Агехова.

В полуфинале турнира Испания сыграет с Францией (5 июня). Победитель пары сыграет в финале с Германией или с Португалией 8 июня.