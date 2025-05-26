«Краснодар» продлил контракт с опытным защитником

Крайний защитникостанется веще минимум на сезон.

«Этот парень сыграл за "быков" уже 322 матча (24 897 минут) и сыграет еще больше! Мы продлили контракт с Сергеем Петровым до 30 июня 2026-го года! Будем бить новые рекорды вместе», — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара» на официальном сайте.

Официальный сайт «быков» сообщил о продлении контакта с 34-летним футболистом до лета 2026 года.

Календарь и таблица РПЛ

За «Краснодар» Петров играет с 2013 года. В этом сезоне на его счету 30 матчей во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.