Агент Егора Голенкова уверен, что форвард способен заиграть в «Спартаке»

Агент нападающегопрокомментировал слухи о возможном переходе игрока в московский

«Только в Спартаке могут подтвердить эту информацию. Егор может заиграть в этом клубе. Не готов ответить на вопрос, мог бы Егор туда перейти. Он думает только о Суперфинале Кубка», — приводит слова Талаева портал Sports.ru.

Ранее сообщалось, что «Спартаку» было предложено рассмотреть трансфер 25-летнего Голенкова, который в нынешнем сезоне провел 35 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Однако московский клуб больше склоняется к подписанию другого нападающего «Ростова» — 29-летнего Николая Комличенко, который лучше вписывается в тактические схемы главного тренера Деяна Станковича.