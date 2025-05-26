«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Кадисию» и финишировал на втором месте в чемпионате

одержал победу над(2:0) в матче последнего 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В составе хозяев голы записали на свой счет Александр Митрович на 25-й минуте с пенальти и Сергей Милинкович-Савич на 69-й минуте.

Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига Аль-Хиляль — Аль-Кадисия 2:0 Голы: 1:0 Александр Митрович (пенальти) (25'), 2:0 Сергей Милинкович-Савич (69'), 1:2 Aaron Bibout (43'), 1:3 Aaron Bibout (45') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Калиду Кулибали, Ренан Лоди, Нассер аль-Давсари (Abdulaziz Hadhood, 89'), Рубен Невеш, Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари, Александр Митрович, Khalifah Al-Dawsari, Hassan Al-Tombakti, Мохаммед Канно (Абдулла аль-Хамдан, 84') Аль-Кадисия: Ахмед Аль-Кассар, Касем Ладжами, Джехад Такри (Мохаммед Кассем Аль-Нахли, 46'), Гастон Альварес, Али Абдулла Хаззази, Кэмерон Пуэртас (Saif Rashad, 61'), Хуссейн Аль-Катани (Абдулрахман Аль-Даусарии, 73'), Abdulaziz Al-Othman, Пьер-Эмерик Обамеянг (Эсекиэль Фернандес, 73'), Икер Альмена, Mohammed Abu Al Shamat (Ibrahim Mohannashi, 46') Предупреждение: Khalifah Al-Dawsari (72')

По итогам сезона «Аль-Хиляль» занял 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» — на 4-й позиции (68).