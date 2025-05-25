Деменко: Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
«Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно. Мы знаем, как выступил "Краснодар" после возвращения Мусаева. Он стал чемпионом» — приводит слова Деменко портал Sports.ru.
Мусаев начал тренерскую карьеру в системе «Краснодара», работал с молодёжными командами и приобрёл опыт за рубежом в азербайджанском «Сабахе», прежде чем вернуться в Краснодар.
В завершившимся сезоне под руководством Мусаева «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золото Российской премьер-лиги.