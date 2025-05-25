Деменко: Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно

Бывший игроквысоко оценил работу, назвав его однозначным претендентом на звание лучшего тренера сезона.

«Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно. Мы знаем, как выступил "Краснодар" после возвращения Мусаева. Он стал чемпионом» — приводит слова Деменко портал Sports.ru.

Мусаев начал тренерскую карьеру в системе «Краснодара», работал с молодёжными командами и приобрёл опыт за рубежом в азербайджанском «Сабахе», прежде чем вернуться в Краснодар.

В завершившимся сезоне под руководством Мусаева «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золото Российской премьер-лиги.