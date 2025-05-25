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    Деменко: Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно

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    Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высоко оценил работу Мурада Мусаева, назвав его однозначным претендентом на звание лучшего тренера сезона.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Признают ли Мусаева лучшим тренером сезона? Однозначно. Мы знаем, как выступил "Краснодар" после возвращения Мусаева. Он стал чемпионом» — приводит слова Деменко портал Sports.ru.

    Мусаев начал тренерскую карьеру в системе «Краснодара», работал с молодёжными командами и приобрёл опыт за рубежом в азербайджанском «Сабахе», прежде чем вернуться в Краснодар.

    В завершившимся сезоне под руководством Мусаева «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золото Российской премьер-лиги.

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