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    «Лацио» проиграл «Лечче», «Эмполи» уступил «Венеции» и покинул Серию А

    «Лацио» — «Лечче»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 38-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах уступил «Лечче» со счетом 0:1.

    «Лацио»
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    «Лацио»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Лассана Кулибали на 43-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Лечче 0:1
    Гол: 0:1 Лассана Кулибали (43') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Лука Пеллегрини, 73'), Адам Марушич (Эльсеид Хюсай, 46'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла (Матиас Весино, 76'), Густав Исаксен (Педро Родригес, 46'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 77'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло, Федерико Баскиротто, Фредерик Гильберт, Медон Бериша (Мохамед Каба, 60'), Юльбер Рамадани (Данило Филипе Мело Вейга, 73'), Лассана Кулибали, Киалонда Гаспар, Никола Крстович (Рареш Бурнете, 88'), Йеспер Карлссон (THorir Johann Helgason, 59'), Сантьяго Пьеротти Предупреждения: Маттео Гюэндузи (32'), Сантьяго Пьеротти (37'), Сантьяго Пьеротти (45 + 2'), Владимиро Фальконе (69'), Марио Хила (90 + 5') Удаление: Алессио Романьоли (90 + 3')

    «Лацио» в итоге набрал 65 очков и финишировал только седьмым. У «Лечче» 34 балла и 17-я строчка. Команда осталась в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной игре «Верона» на выезде выиграла у «Эмполи» со счетом 2:1.

    На голы Суата Сердара и Домагоя Брадарича хозяева ответили только точным ударом Якопо Фаццини.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Верона 1:2
    Голы: 0:1 Суат Сердар (4'), 1:1 Якопо Фаццини (43'), 1:2 Домагой Брадарич (69') Эмполи: Девис Васкес, Саба Гогличидзе (Саломон Самбья, 82'), Ардиан Исмайли, Маттиа Вити, Джузеппе Пеццелла, Либерато Кэкачей (Лоренцо Коломбо, 60'), Лиам Хендерсон (Тино Анджорин, 60'), Альберто Грасси, Якопо Фаццини, Эммануэль Гьяси (Ола Сольбаккен, 74'), Себастьяно Эспозито (Исмаэль Конате, 82') Верона: Симоне Перилли, Домагой Брадарич (Мартин Фресе, 82'), Павел Давидович, Джексон Тшатшуа, Николас Валентини, Диего Коппола, Даниэле Гиларди, Томаш Суслов (Дайлон Ливраменту, 60'), Суат Сердар (Антуан Бернед, 82'), Ондрей Дуда, Амин Сарр (Даниэль Москера, 60') Предупреждения: Ардиан Исмайли (19'), Roberto D'Aversa (34'), Николас Валентини (37'), Даниэль Москера (90 + 2'), Ола Сольбаккен (90 + 7')

    «Верона» смогла набрать 37 очков, финишировала 14-й и осталась в Серии А. У «Эмполи» 31 балл, 18-я строчка и вылет в Серии В.

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