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    В «Спартаке» назвали сумму за трансфер Барко

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    Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко интересен бразильскому «Фламенго», и сам игрок хочет перейти в этот клуб.

    Эсекьель Барко
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    Эсекьель Барко

    По информации TNT Sports, представители «Фламенго» уже сделали официальный запрос по трансферу в московский клуб. Руководство «Спартака» обозначило желаемую сумму сделки — около 16 миллионов евро. Однако в «Фламенго» считают эту стоимость завышенной и пока не готовы платить такую сумму.

    Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав контракт до лета 2027 года. В сезоне-2024/25 аргентинский полузащитник провел 26 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.

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