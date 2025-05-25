В «Спартаке» назвали сумму за трансфер Барко

Полузащитникинтересен бразильскому, и сам игрок хочет перейти в этот клуб.

По информации TNT Sports, представители «Фламенго» уже сделали официальный запрос по трансферу в московский клуб. Руководство «Спартака» обозначило желаемую сумму сделки — около 16 миллионов евро. Однако в «Фламенго» считают эту стоимость завышенной и пока не готовы платить такую сумму.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав контракт до лета 2027 года. В сезоне-2024/25 аргентинский полузащитник провел 26 матчей в РПЛ, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.