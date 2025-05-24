Сперцян: Самое главное — не перегорели и вошли в историю

Капитанрассказал о том, как команда подошла к матчу против(3:0).

«Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но самое главное — не перегорели и вошли в историю.

Когда счет стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что мы не отдадим», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат»

«Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою 17-летнюю историю. Клуб был основан в 2008-м году бизнесменом Сергеем Галицким.

Календарь и таблица РПЛ

«Быки» в текущем сезоне заработали 67 очков, обогнав ставшим вторыми «Зенит» на одно очко и прервав шестилетнюю гегемонию клуба из Санкт-Петербурга.