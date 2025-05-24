ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Краснодара»Свершилось: «Краснодар» — чемпион России. 17 лет пути Галицкого завершились триумфом
  • 18:33
    • «Краснодар» — чемпион России впервые в истории, «Зенит» — второй
  • 19:30
    • Джокович переиграл Хуркача и выиграл 100-й титул в карьере
  • 19:15
    • «Реал» переиграл «Реал Сосьедад» в последнем матче сезона, Мбаппе отметился дублем
  • 18:30
    • «Спартак» разбил «Химки», ЦСКА переиграл «Пари НН» и стал бронзовым призером РПЛ
    Все новости спорта

    Сперцян: Самое главное — не перегорели и вошли в историю

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о том, как команда подошла к матчу против «Динамо» (3:0).

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    «Перед игрой, конечно, была уверенность и, конечно, потряхивало. Это нормально. Но самое главное — не перегорели и вошли в историю.

    Когда счет стал 2:0, поверил, что мы чемпионы. Уже понимал, что мы не отдадим», — приводит слова Сперцяна «Чемпионат»

    «Краснодар» стал чемпионом России впервые за свою 17-летнюю историю. Клуб был основан в 2008-м году бизнесменом Сергеем Галицким.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Быки» в текущем сезоне заработали 67 очков, обогнав ставшим вторыми «Зенит» на одно очко и прервав шестилетнюю гегемонию клуба из Санкт-Петербурга.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Датчане проделают еще одну сенсацию?
  • Швейцария — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Последний матч сезона на «Сан-Мамес» получится веселым
  • «Атлетик» Бильбао — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Бергамаски начнут без прелюдий
  • «Аталанта» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 24 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетик Бильбао — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эмполи — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Удинезе — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Венеция — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Музетти — Ханфман
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры