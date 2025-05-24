Флик: Диас и Рэшфорд — потрясающие футболисты

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего он ждет от летнего трансферного окна. Составы команды могут пополнить Луис Диас из «Ливерпуля» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

«Самое главное — и я говорил об этом с Деку — чтобы ключевые игроки остались с нами, чтобы обеспечить будущее "Барселоны". Деку знает, кем мы можем усилить состав. Мы с ним на одной волне и часто общаемся.

Диас и Рэшфорд? Я не хочу обсуждать игроков, которые не являются частью команды. Но они оба потрясающие футболисты, они мне нравятся. Посмотрим, что будет в летнее трансферное окно», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Ранее «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2024/25.