Флик: Диас и Рэшфорд — потрясающие футболисты

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
«Самое главное — и я говорил об этом с Деку — чтобы ключевые игроки остались с нами, чтобы обеспечить будущее "Барселоны". Деку знает, кем мы можем усилить состав. Мы с ним на одной волне и часто общаемся.
Диас и Рэшфорд? Я не хочу обсуждать игроков, которые не являются частью команды. Но они оба потрясающие футболисты, они мне нравятся. Посмотрим, что будет в летнее трансферное окно», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.
Ранее «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2024/25.