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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
  • 15:33
    • «Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч РПЛ
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    Флик: Диас и Рэшфорд — потрясающие футболисты

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    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, чего он ждет от летнего трансферного окна. Составы команды могут пополнить Луис Диас из «Ливерпуля» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Самое главное — и я говорил об этом с Деку — чтобы ключевые игроки остались с нами, чтобы обеспечить будущее "Барселоны". Деку знает, кем мы можем усилить состав. Мы с ним на одной волне и часто общаемся.

    Диас и Рэшфорд? Я не хочу обсуждать игроков, которые не являются частью команды. Но они оба потрясающие футболисты, они мне нравятся. Посмотрим, что будет в летнее трансферное окно», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

    Ранее «Барселона» выиграла чемпионат Испании-2024/25.

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