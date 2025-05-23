Арне Слот: Победа в АПЛ намного сложнее, чем победа в еврокубках

Главный тренервыразил мнение, что выиграть Английскую Премьер-Лигу намного сложнее, чем завоевать кубковые трофеи.

«Это самый сложный трофей, который можно выиграть. Кубки можно завоевать, если повезет с соперниками или в нескольких матчах — например, победить в серии пенальти» — цитирует Слота BBC.

Специалист также обратил внимание на то, что клубы, которые в чемпионате занимали 16-е и 17-е места, впервые в своей истории сыграли в финалах еврокубков, что подчеркивает высокий уровень конкуренции в АПЛ.

«Ливерпуль» в этом сезоне смог досрочно стать чемпионом Англии, прервав серию побед «Манчестер Сити». Для Арне Слота этот сезон стал дебютным в АПЛ.