Салугин: «Краснодару» предстоит очень сложный матч с «Динамо»

Экс-форвард московского ЦСКАсчитает, что «Краснодару» придется очень тяжело в игре 30-го тура РПЛ против московского «Динамо», в которой будет решаться судьба чемпионского титула.

«Команда "Краснодар" может взять чемпионство, но матч с "Динамо" будет очень сложным. Тем более там Ролан Гусев немножко наладил ситуацию в обороне. Не так, как он сказал в интервью, что за две недели всю команду перестроил, но стали гораздо лучше играть. Повторится тот же матч, что и год назад, а у "Зенита" столетие, им тоже очень надо выиграть. Будет интересно.

Что думаю о ЦСКА? Там Николич выстроил интересную команду. Поменял схему, чуть просело игровое время Файзуллаева, но все на своих местах. Результат отражает хорошую внутреннюю работу, так получилось, что схема прямо зашла», — сказал обладатель Кубка УЕФА в интервью «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Перед заключительным туром «Краснодар» впереди «Зенита» на одно очко. Все матчи пройдут 24 мая в 16:30 (мск).