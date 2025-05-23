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    «Динамо» — «Краснодар»30-й тур РПЛ. Тарханов уверен в победе «Зенита», Пирожков ждет ничьей в Краснодаре
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    Салугин: «Краснодару» предстоит очень сложный матч с «Динамо»

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    Экс-форвард московского ЦСКА Александр Салугин считает, что «Краснодару» придется очень тяжело в игре 30-го тура РПЛ против московского «Динамо», в которой будет решаться судьба чемпионского титула.

    Александр Салугин
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    Александр Салугин

    «Команда "Краснодар" может взять чемпионство, но матч с "Динамо" будет очень сложным. Тем более там Ролан Гусев немножко наладил ситуацию в обороне. Не так, как он сказал в интервью, что за две недели всю команду перестроил, но стали гораздо лучше играть. Повторится тот же матч, что и год назад, а у "Зенита" столетие, им тоже очень надо выиграть. Будет интересно.

    Что думаю о ЦСКА? Там Николич выстроил интересную команду. Поменял схему, чуть просело игровое время Файзуллаева, но все на своих местах. Результат отражает хорошую внутреннюю работу, так получилось, что схема прямо зашла», — сказал обладатель Кубка УЕФА в интервью «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед заключительным туром «Краснодар» впереди «Зенита» на одно очко. Все матчи пройдут 24 мая в 16:30 (мск).

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