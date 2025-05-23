Кириченко: Если не сейчас, то сложно представить, когда «Краснодар» сможет еще побороться за чемпионство

Бывший нападающийподелился мнением по поводу развязки в чемпионской гонке РПЛ между

«Борьба за чемпионство до последнего тура во втором сезоне подряд — это очень интересно. При этом есть еще и борьба за стыковые матчи. Причем не только в РПЛ, но и в Первой лиге, потому что и там еще ничего не известно.

Кто станет чемпионом? Не знаю, не хотел бы давать прогнозы. На данный момент для меня "Краснодар" — фаворит в этой борьбе. Если не сейчас, то сложно представить, когда "быки" смогут еще побороться за чемпионство, хотя и в том сезоне об этом говорили», — приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 67 очками, у находящегося на второй позиции «Зенита» 66 баллов.

Календарь и таблица РПЛ

В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома столичное «Динамо», а «Зенит» также на своем поле сыграет против «Ахмата». Оба матча состоятся 24 мая.