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    «Динамо» — «Краснодар»30-й тур РПЛ. Тарханов уверен в победе «Зенита», Пирожков ждет ничьей в Краснодаре
  • 18:00
    • Источник: Сборная России по хоккею не сыграет на Олимпиаде-2026
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    Кириченко: Если не сейчас, то сложно представить, когда «Краснодар» сможет еще побороться за чемпионство

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    Бывший нападающий сборной России Юрий Семин поделился мнением по поводу развязки в чемпионской гонке РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Борьба за чемпионство до последнего тура во втором сезоне подряд — это очень интересно. При этом есть еще и борьба за стыковые матчи. Причем не только в РПЛ, но и в Первой лиге, потому что и там еще ничего не известно.

    Кто станет чемпионом? Не знаю, не хотел бы давать прогнозы. На данный момент для меня "Краснодар" — фаворит в этой борьбе. Если не сейчас, то сложно представить, когда "быки" смогут еще побороться за чемпионство, хотя и в том сезоне об этом говорили», — приводит слова Кириченко «Матч ТВ».

    «Краснодар» лидирует в РПЛ с 67 очками, у находящегося на второй позиции «Зенита» 66 баллов.

    Календарь и таблица РПЛ

    В 30-м туре РПЛ «Краснодар» примет дома столичное «Динамо», а «Зенит» также на своем поле сыграет против «Ахмата». Оба матча состоятся 24 мая.

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