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    Диалло: Этот сезон неприемлем для «Манчестер Юнайтед»

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    Футболист «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло публично обратился к болельщикам клуба после неудачного сезона, в котором клуб потерпел поражение от «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы (0:1).

    Амад Диалло
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    Амад Диалло

    Манкунианцы занимают 16-ю строчку в таблице АПЛ за тур до финиша, лишившись шансов на участие в еврокубках.

    «В первую очередь хочу поздравить "Тоттенхэм" с победой и принести извинения болельщикам "Манчестера" по всему миру. Этот сезон был неприемлем — с этим никто не станет спорить. Но мы всегда выходили на поле с максимальной мотивацией.

    Я обещаю вам: такого сезона больше не повторится в истории этого великого клуба. Спасибо за вашу верность и поддержку. Вы были с нами даже в самые трудные моменты», — написал 22-летний ивуариец в соцсетях.

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