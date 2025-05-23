Диалло: Этот сезон неприемлем для «Манчестер Юнайтед»

Амад Диалло Фото: globallookpress.com
Манкунианцы занимают 16-ю строчку в таблице АПЛ за тур до финиша, лишившись шансов на участие в еврокубках.
«В первую очередь хочу поздравить "Тоттенхэм" с победой и принести извинения болельщикам "Манчестера" по всему миру. Этот сезон был неприемлем — с этим никто не станет спорить. Но мы всегда выходили на поле с максимальной мотивацией.
Я обещаю вам: такого сезона больше не повторится в истории этого великого клуба. Спасибо за вашу верность и поддержку. Вы были с нами даже в самые трудные моменты», — написал 22-летний ивуариец в соцсетях.