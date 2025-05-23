Булыкин: «Зенит» надеется на фарт, а нужно надеется на свою игру

Футбольный экспертподелился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Российской Премьер-лиге.

«Думаю, что Зенит не наиграл на чемпионство. Как и в прошлом сезоне. Но за счет фарта питерцы могут выиграть золото и сейчас. Думаю, что Зенит слишком много надеется на фарт. Нужно больше надеяться на свою игру», — цитирует Булыкина сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Булыкин отметил, что «Краснодар» демонстрирует стабильную игру и имеет хорошие шансы на чемпионство, однако «Зенит», как действующий шестикратный чемпион России, не собирается сдаваться без борьбы

Прогнозы и ставки на РПЛ

На данный момент в РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 64 очка после 29 сыгранных матчей. Следом идет «Зенит» с 63 очками, а на третьем месте располагается ЦСКА с 56 баллами.