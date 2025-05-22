Семак: Будем делать все для болельщиков «Зенита»

Наставник «Зенита»надеется, что команда снова завоюет золотые медали. Питерский клуб выигрывал РПЛ на протяжении последних шести лет.

«Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы всё время побеждает, конечно, вызывает определённые эмоции.

Наша работа — добиваться побед для тех людей, которые поддерживают "Зенит" по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать всё для наших болельщиков», — цитирует Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.