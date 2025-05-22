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    Семак: Будем делать все для болельщиков «Зенита»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ахмат
    Наставник «Зенита» Сергей Семак надеется, что команда снова завоюет золотые медали. Питерский клуб выигрывал РПЛ на протяжении последних шести лет.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Мы ежегодно слышим о том, как в России ждут смену чемпиона. Наверное, по-другому быть не может. Команда, которая последние годы всё время побеждает, конечно, вызывает определённые эмоции.

    Наша работа — добиваться побед для тех людей, которые поддерживают "Зенит" по всей стране, их достаточно много. Мы будем делать всё для наших болельщиков», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В 30-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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