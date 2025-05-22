Сантос: Наша основная задача — победить «Ахмат» и порадовать болельщиков

Защитниквысказался о предстоящем матче противв РПЛ.

«Это важнейший матч сезона. Мы с большим воодушевлением ждем его. Всю неделю качественно готовились. Все с большой надеждой смотрят на предстоящие дни. Команда собирается отдать все силы на поле, чтобы с божьей помощью добиться победы.

Точно знаю, что нам нужно сделать — оставить эмоции, сомнения. Нужно очень качественно провести игру, бороться до конца, мы уверены в своих силах. Я все время говорил и повторяю команде, что наша единственная задача — выполнить свою работу. Мы не должны думать о других командах. Наша основная задача — победить "Ахмат" и порадовать болельщиков», — цитирует Сантоса «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится 24 мая и начнется в 16.30 мск.