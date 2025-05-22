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    Геркус: Шансы на чемпионство выше у «Зенита»

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    Бывший президент и гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Мне кажется, что шансы на чемпионство выше у "Зенита". Может, на капельку, но выше. Скорее "Зенит" свой матч "на заказ" выиграет, а "Краснодару" будет тяжело так же легко это сделать против такого сильного соперника, как "Динамо". Нет уверенности, что "Краснодар" безусловно победит. Тем более в "Динамо" открыто говорят, что они собираются дать бой и отомстить "Краснодару" за прошлый год. С одной стороны, да, всё в руках "Краснодара". Но с другой, им же надо обязательно выиграть, а не сыграть вничью. Это всегда непросто.

    Нас ждет уникальная суббота, такого давно не было. В прошлом году было что‑то похожее, но не такое. Всё‑таки тут "Краснодар" должен обыграть очень сильную команду. И если это произойдет, то ни у кого не будет вопросов, что они станут по делу чемпионом. Для "Краснодара" это самый важный день. Развязка сезона — лучше не придумаешь», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице и опережает идущего вторым «Зенит» на одно очко. В последнем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют против «Динамо».

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