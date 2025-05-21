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    Сычев: «Краснодар» давно заслужил стать чемпионом

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    Известный в прошлом нападающий, обладатель бронзы Евро-2008 Дмитрий Сычев считает, что «Краснодар» давно заслужил победы в РПЛ по итогам сезона и будет болеть за «быков» в 30-м туре.

    Дмитрий Сычев
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    Дмитрий Сычев

    «Я болею за "Краснодар", хочется, чтобы он не упустил свой шанс, как в прошлом году. Думаю, что они заслужили. Все шансы команд увидим в субботу на матчах. Это как финал, остался один шаг, думаю, что "Краснодар" в предвкушении, напряжение достигло апогея», — цитирует Сычева ТАСС.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед заключительным 30-м туром «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 64 очками. Вторым идет «Зенит» (63). В последнем матче сезона «быки» сыграют дома с московским «Динамо», а «Зенит» — с «Ахматом».

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