В «Пари НН» опровергли переговоры с Личкой

Марцел Личка Фото: globallookpress.com
Ранее в СМИ сообщалось, что Личка рассматривается в качестве потенциальной замены Виктору Гончаренко на следующий сезон. Однако руководство клуба это отрицает.
«Это не соответствует действительности. Переговоры не ведутся. Виктор Гончаренко — главный тренер "Пари НН". Ничего не меняется», — написал Мелик-Гусейнов в телеграме.
Перед последним туром сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге.