В «Пари НН» опровергли переговоры с Личкой

Генеральный директор «Пари НН»опроверг информацию о переговорах спо поводу его возможного назначения на пост главного тренера команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Личка рассматривается в качестве потенциальной замены Виктору Гончаренко на следующий сезон. Однако руководство клуба это отрицает.

«Это не соответствует действительности. Переговоры не ведутся. Виктор Гончаренко — главный тренер "Пари НН". Ничего не меняется», — написал Мелик-Гусейнов в телеграме.

Календарь и таблица РПЛ

Перед последним туром сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге.