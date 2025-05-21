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    В «Пари НН» опровергли переговоры с Личкой

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг информацию о переговорах с Марцелом Личкой по поводу его возможного назначения на пост главного тренера команды.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Ранее в СМИ сообщалось, что Личка рассматривается в качестве потенциальной замены Виктору Гончаренко на следующий сезон. Однако руководство клуба это отрицает.

    «Это не соответствует действительности. Переговоры не ведутся. Виктор Гончаренко — главный тренер "Пари НН". Ничего не меняется», — написал Мелик-Гусейнов в телеграме.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед последним туром сезона команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ и находится в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге.

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