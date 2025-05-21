Григорян: Мне кажется, что «Краснодар» справится с давлением

Российский тренервыразил мнение, чтов 30-м туре РПЛ может победить

«Мне кажется, что "Краснодар" сможет выдержать давление. Но, правда, критерий, по которому я прихожу к такому выводу, не совсем логичный.

По самоотдаче и целеустремленности "Краснодар" заслужил больше, чем "Зенит". Было много матчей, где они даже после игр с аутсайдерами просто валились на поле», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РП. «Зенит» отстает от первой строчки на одно очко. Все матчи 30-го тура состоятся 24 мая.