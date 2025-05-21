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    Григорян: Мне кажется, что «Краснодар» справится с давлением

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    Российский тренер Александр Григорян выразил мнение, что «Краснодар» в 30-м туре РПЛ может победить «Динамо».

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Мне кажется, что "Краснодар" сможет выдержать давление. Но, правда, критерий, по которому я прихожу к такому выводу, не совсем логичный.

    По самоотдаче и целеустремленности "Краснодар" заслужил больше, чем "Зенит". Было много матчей, где они даже после игр с аутсайдерами просто валились на поле», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» с 64 очками лидирует в турнирной таблице РП. «Зенит» отстает от первой строчки на одно очко. Все матчи 30-го тура состоятся 24 мая.

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