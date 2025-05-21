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    Аморим: Нашим болельщикам нужна эта победа

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился мыслями о важности победы в финале Лиги Европы против «Тоттенхэма».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Думаю, это было бы очень важно для болельщиков. Для наших болельщиков. Им нужна эта победа, ведь после этого они будут смотреть на тренера иначе, потому что это будет означать для них возвращение в Лигу чемпионов.

    Независимо от результатов наших прошлых встреч с "Тоттенхэмом", уже сам тот факт, что мы с ним играли в этом сезоне, помогает мне готовиться. А я могу помочь своим футболистам. Будет очень тяжело. Мы не собираемся побеждать только за счет "физики". Например, в матчах против "Реал Сосьедад" мы знали, что его игроки очень хороши технически, у них очень динамичный стиль. Но я знал, что при игре с упором на "физику" нам будет комфортнее. В данном случае ситуация другая, но мы будем готовы», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Финальный матч Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало — в 22:00 мск.

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