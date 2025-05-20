Сибайя: Спустя время «Рубин» снова станет одной из сильнейших команд в России

Бывший полузащитникоценил выступление казанского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«Слежу за командой. Они два года назад только вернулись в Премьер‑лигу после понижения в классе, поэтому им надо было работать вдвойне усерднее, чтобы вернуться на прежний уровень. Это и произошло. Когда мы вернулись в 2003 году, была похожая ситуация. Иногда играли хорошо, иногда плохо. Но спустя 4–5 лет мы набрали темп, команда начала играть хорошо и выиграла чемпионат. Думаю, спустя время "Рубин" снова войдет в тот ритм и станет одной из сильнейших команд в России.

Выиграет ли "Рубин" снова чемпионат? Конечно. Это возможно. Я знаю тренеров, руководство — это большие профессионалы. Я верю в это. В следующем сезоне "Рубин" должен выступить хорошо», — приводит слова Сибайи «Матч ТВ».

«Рубин» становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах.