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    «Барселона» продлит контракт с Рафиньей

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб продлит контракт с бразильским нападающим Рафиньей.

    Рафинья
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    Рафинья

    «Новый контракт с Рафиньей будет подписан. У Деку хорошие отношения с Рафой. Игрок чувствует себя очень вовлеченным в проект. Мы достигнем соглашения, потому что хотим, чтобы он остался, как и сам футболист желает этого», — цитирует слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети.

    Рафинья в текущем сезоне провел 56 игр в составе «блауграны» во всех турнирах, в которых отличился 34 голами и 25 результативными передачами.

    Действующее соглашение бразильца с каталонцами рассчитан до 2027 года. Форвард перешел в «Барселону» из английского «Лидса» за 50 млн. фунтов.

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