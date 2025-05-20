«Барселона» продлит контракт с Рафиньей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб продлит контракт с бразильским нападающим Рафиньей.

«Новый контракт с Рафиньей будет подписан. У Деку хорошие отношения с Рафой. Игрок чувствует себя очень вовлеченным в проект. Мы достигнем соглашения, потому что хотим, чтобы он остался, как и сам футболист желает этого», — цитирует слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети.

Рафинья в текущем сезоне провел 56 игр в составе «блауграны» во всех турнирах, в которых отличился 34 голами и 25 результативными передачами.

Действующее соглашение бразильца с каталонцами рассчитан до 2027 года. Форвард перешел в «Барселону» из английского «Лидса» за 50 млн. фунтов.