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    Кирьяков: «Динамо» уже обозначило, что хочет испортить праздник «Краснодару»

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    Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Динамо».

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «Ситуация повторяется, как в прошлом сезоне, — только теперь в сторону "Краснодара". "Динамо" уже обозначило, что хочет испортить праздник "Краснодару". Но они играют в гостях, поэтому это будет очень непросто сделать. "Динамо" борется за попадание в тройку — на это есть шансы.

    Будет игра нервов, прежде всего со стороны "Краснодара". Они потеряли свой гандикап в четыре очка, но выиграли непростой матч с "Оренбургом". Мы видим, что у краснодарцев есть определённые проблемы. Не знаю, насколько они справятся со своими нервами. "Динамо" — непростой соперник. Им по силам испортить праздник Краснодару», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

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    Все игры заключительного тура чемпионата России пройдут 24 мая.

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