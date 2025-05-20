Кирьяков: «Динамо» уже обозначило, что хочет испортить праздник «Краснодару»

Бывший российский футболиствысказался о предстоящем матче междуи московским

«Ситуация повторяется, как в прошлом сезоне, — только теперь в сторону "Краснодара". "Динамо" уже обозначило, что хочет испортить праздник "Краснодару". Но они играют в гостях, поэтому это будет очень непросто сделать. "Динамо" борется за попадание в тройку — на это есть шансы.

Будет игра нервов, прежде всего со стороны "Краснодара". Они потеряли свой гандикап в четыре очка, но выиграли непростой матч с "Оренбургом". Мы видим, что у краснодарцев есть определённые проблемы. Не знаю, насколько они справятся со своими нервами. "Динамо" — непростой соперник. Им по силам испортить праздник Краснодару», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

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