Булыкин: Называть себя «говном» — это из какого-то трэш-шоу

Бывший форвард сборной Россиивысказался о словах защитника московскогооб игровом времени.

«Конечно, у Тикнизяна накипело. Когда футболист не играет, он идёт разговаривать с руководством. Но самое последнее дело — выпускать всё в прессу. Честно говоря, очень непонятно, почему он так высказался. Ещё и себя опустил в этом интервью. Это смотрится некрасиво и непрофессионально. Я всегда за конструктивное решение вопросов, а не за какие-то истерики в прессе, которые ни к чему не приведут, а только понизят имидж как самого футболиста, так и команды.

Нужно находить варианты. А кричать в интервью: "Я говно" — неуважение к себе, болельщикам и клубу. Выглядит как какая-то истерика. У многих футболистов бывают ситуации, когда ничего не получается. Просто надо переходить в другой клуб. Но называть себя "говном" — это из какого-то трэш-шоу», — цитирует Булыкина «Чемпионат».