Роналдо: У сборной Бразилии отличный тренер

Экс-форвард сборной Бразилииотреагировал на то, что национальную команду возглавил итальянец

«Это здорово, он потрясающий специалист. У сборной много проблем, но теперь у нас отличный тренер.

Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Сделать это нелегко, поскольку сейчас мы играем не лучшим образом. Анчелотти — великолепный тренер, и, возможно, он все наладит», — цитирует Роналдо Football Italia.

Анчелотти был назначен 12 мая. Тренер будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года.

6 июня в рамках квалификации ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Эквадором, а 11 июня — с Парагваем.