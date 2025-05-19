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    Роналдо: У сборной Бразилии отличный тренер

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    Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо отреагировал на то, что национальную команду возглавил итальянец Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Это здорово, он потрясающий специалист. У сборной много проблем, но теперь у нас отличный тренер.

    Бразилия давно не выигрывала чемпионат мира. Сделать это нелегко, поскольку сейчас мы играем не лучшим образом. Анчелотти — великолепный тренер, и, возможно, он все наладит», — цитирует Роналдо Football Italia.

    Анчелотти был назначен 12 мая. Тренер будет готовить сборную Бразилии к чемпионату мира 2026 года.

    6 июня в рамках квалификации ЧМ-2026 Бразилия сыграет с Эквадором, а 11 июня — с Парагваем.

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