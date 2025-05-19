Канчельскис: Думаю, это первый и последний сезон Станковича в «Спартаке»

Экс-полузащитникпредположил, что руководствоне будет продлевать контракт с главным тренером

«Я так понимаю, со Станковичем не будут продлевать контракт, поэтому он так себя ведёт. Он понимает, что надо чем-то отличиться, чтобы его запомнили. У него была великолепная серия осенью со "Спартаком", но потом что-то сломалось.

Поэтому надо удивлять всех — Станкович это делает поведением. Думаю, это его первый и последний сезон в команде. Однако решения принимает руководство. Поведение Станковича — неправильно, но он сам делает выбор», — сказал Канчельскис Чемпионату.

После 29-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 5-е место в таблице с 54 очками в активе.