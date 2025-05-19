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    Канчельскис: Думаю, это первый и последний сезон Станковича в «Спартаке»

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, что руководство «Спартака» не будет продлевать контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Я так понимаю, со Станковичем не будут продлевать контракт, поэтому он так себя ведёт. Он понимает, что надо чем-то отличиться, чтобы его запомнили. У него была великолепная серия осенью со "Спартаком", но потом что-то сломалось.

    Поэтому надо удивлять всех — Станкович это делает поведением. Думаю, это его первый и последний сезон в команде. Однако решения принимает руководство. Поведение Станковича — неправильно, но он сам делает выбор», — сказал Канчельскис Чемпионату.

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