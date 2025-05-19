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    Кафанов объяснил выбор вратарей на матчи против Нигерии и Белорусси

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    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов на июньский сбор национальной команды.

    Кафанов объяснил выбор вратарей на матчи против Нигерии и Белорусси
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    В состав были приглашены: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Андрей Лунёв («Динамо» Москва).

    «Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал своё колено и сейчас играет хорошо, поэтому также был включён в расширенный состав», — цитирует Кафанова сайт РФС.

    Сборная России в июне сыграет два матча: 6 июня — против Нигерии в Москве («Лужники»), начало в 20:00 по московскому времени.

    10 июня команда сыграет против Беларуси в Минске на Национальном стадионе.

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