Кафанов объяснил выбор вратарей на матчи против Нигерии и Белорусси

Тренер вратарей сборной Россиипрокомментировал выбор голкиперов на июньский сбор национальной команды.

В состав были приглашены: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит») и Андрей Лунёв («Динамо» Москва).

«Все четверо заслужили этот вызов. Стас, Саша и Женя принимали участие в мартовском сборе. Андрей в тот период подлечивал своё колено и сейчас играет хорошо, поэтому также был включён в расширенный состав», — цитирует Кафанова сайт РФС.

Сборная России в июне сыграет два матча: 6 июня — против Нигерии в Москве («Лужники»), начало в 20:00 по московскому времени.

10 июня команда сыграет против Беларуси в Минске на Национальном стадионе.