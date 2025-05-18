Президент «Црвены Звезды»: «Спартак» должен сохранить Станковича

Президентпризвал руководство московскогосохранитьна посту главного тренера.

«С тренерами нужно быть терпеливым, им нужно давать шанс. Только небольшие клубы, у которых нет сильного руководства, часто меняют тренеров. Московский Спартак — большой клуб, и они должны верить в тренера, а тренер должен чувствовать это доверие», — цитирует Терзича сайт «ВсеПроСпорт».

Он также отметил, что сам придерживается этой философии в «Црвене Звезде», и пожелал Станковичу успехов в московском клубе.

Под руководством Станковича «Спартак» в нынешнем сезоне утратил шансы на победу в чемпионате России и уступил в финале Пути регионов Кубка России «Ростову» (1:2).