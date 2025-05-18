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    Президент «Црвены Звезды»: «Спартак» должен сохранить Станковича

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    Президент «Црвены Звезды» Звездан Терзич призвал руководство московского «Спартака» сохранить Деяна Станковича на посту главного тренера.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «С тренерами нужно быть терпеливым, им нужно давать шанс. Только небольшие клубы, у которых нет сильного руководства, часто меняют тренеров. Московский Спартак — большой клуб, и они должны верить в тренера, а тренер должен чувствовать это доверие», — цитирует Терзича сайт «ВсеПроСпорт».

    Он также отметил, что сам придерживается этой философии в «Црвене Звезде», и пожелал Станковичу успехов в московском клубе.

    Под руководством Станковича «Спартак» в нынешнем сезоне утратил шансы на победу в чемпионате России и уступил в финале Пути регионов Кубка России «Ростову» (1:2).

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