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    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
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    «Айнтрахт Франкфурт» одержал гостевую победу над «Фрайбургом» и получил прямую путевку в Лигу чемпионов

    «Фрайбург» — «Айнтрахт Франкфурт»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Фрайбург» на своем поле проиграл «Айнтрахту» со счетом 1:3 и упустил прямую путевку в Лигу чемпионов.

    Ансгар Кнауфф
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    Ансгар Кнауфф

    Хозяева начали активно и уже на 27-й минуте вышли вперёд: Рицу Доан открыл счёт после передачи Матса Гинтера — 1:0. Однако к перерыву франкфуртцы сумели восстановить равновесие: на 45+4-й минуте Анас Шаиби отдал голевой пас Анику Кнауффу, который точно пробил в угол — 1:1.

    После перерыва «Айнтрахт» добавил в активности и вышел вперёд на 61-й минуте: Хьюго Экитике ассистировал Йесперу Кристенсену — 1:2. Спустя всего две минуты Кристенсен отплатил Экитике результативной передачей, и Эльлиес Схири сделал счёт 1:3, сняв все вопросы о победителе.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Айнтрахт Ф 1:3
    Голы: 1:0 Рицу Доан (27'), 1:1 Ансгар Кнауфф (45 + 4'), 1:2 Расмус Кристенсен (61'), 1:3 Эйе Скири (63') Фрайбург: Ноа Атуболу, Макс Розенфельдер (Лукас Кюблер, 66'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер, 74'), Иоганн Манзамби (Мерлин Рёль, 82'), Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан, Винченцо Грифо, Лукас Хёлер, Жуниор Адаму (Михаэль Грегорич, 74') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Натаниэль Браун, Расмус Кристенсен, Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Ансгар Кнауфф (Элье Ваи, 89'), Хуго Ларссон, Эйе Скири (Орель Аменда, 83'), Уго Экитике (Миши Батшуайи, 89'), Фарес Шаиби (Эмиль Хойлунд, 66') Предупреждения: Расмус Кристенсен (42'), Макс Розенфельдер (58'), Ансгар Кнауфф (72'), Филипп Линхарт (86'), Ннамди Коллинз (89'), Натаниэль Браун (90 + 6')

    «Айнтрахт Франкфурт» одержал важнейшую победу на выезде и гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Фрайбург» остался без прямой путёвки в главный еврокубок, несмотря на хороший старт матча

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